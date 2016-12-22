В Британии подтвердили гибель владельца футбольного клуба «Лестер Сити»

В британском футбольном клубе «Лестер Сити» подтвердили гибель владельца клуба ​Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолета около домашнего стадиона в Лестере. Об этом сообщается в Twitter клуба.



Как отмечается в сообщении, всего на борту было пять человек, в том числе владелец клуба. Все они погибли. «Лестер Сити» выразил соболезнования родным и близким погибших.



В полиции заявили, что никто кроме пассажиров вертолета не пострадал, передает Reuters. В британских правоохранительных органах отметили, что на борту, предположительно, были также два сотрудника клуба, сам Шривадданапрабхи и один пассажир.

Вертолета футбольного клуба «Лестер Сити» разбился в субботу, 27 октября. Пилот потерял над ним управление через несколько секунд после взлета. Вертолет упал в автостоянку персонала клуба, которая находилась в 180 м от стадиона. Источник Sky Sports сообщал, что на борту вертолета могла быть дочь владельца клуба.