Минтранс попросил еще 2,9 млрд руб. на железную дорогу к Крымскому мосту

Объем финансирования железнодорожных подходов к Крымскому мосту может вырасти из-за некачественной подготовки проекта. Правоохранительные органы проверят компанию-проектировщика по поручению вице-премьера Дмитрия Козака

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Проект строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма, который разрабатывал «Ленпромтранспроект», потребовал доработки, сообщили источники «Коммерсанта» и подтвердил источник РБК.

«Выполнение строительных работ по железнодорожным подходам к Крымскому мосту (со стороны полуострова) затруднено в связи с «некачественно проведенными» генеральным проектировщиком — «Ленпромтранспроектом» — инженерно-геологическими изысканиями и подготовленной проектной документацией», — сказал РБК источник, знакомый с материалами совещания, которое прошло под руководством вице-премьера Дмитрия Козака в Симферополе на прошлой неделе. По словам источника, эти данные представил замминистра транспорта Евгений Дитрих, оценив потребность в дополнительном финансировании в 2,9 млрд руб.

Источник РБК говорит, что, по данным Дитриха, согласно заключению независимых экспертных организаций, требуется пересмотр принятых в проекте технических решений с проведением повторных инженерно-геологических изысканий и перепроектирования. Разночтения были выявлены по следующим проектам: железнодорожный мост через правый приток реки Мелек-Чесме, железнодорожный путепровод через автодорогу Северный обход города Керчь, железнодорожный путепровод на 14 км линии Керчь — Аршинцево. (все эти объекты находятся на полуострове).

«О проблеме качества проектных работ по подходам к мосту нам известно. Эта проблема обсуждалась в том числе на совещании в Крыму. Возможна корректировка проекта», — сказали РБК в аппарате Козака.

По словам его представителя, часть работ были ненадлежащего качества и есть вопросы к проектной организации. Правоохранительные органы по поручению Козака будут проверять проектную организацию, сказал он

Представитель вице-премьера отметил, что до финализации проектной документации говорить об изменении стоимости подходов к портам преждевременно.

Представитель Минтранса сказал РБК: «Технические решения проекта железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Крыма будут уточнены для обеспечения должного уровня его исполнения».

«Необходимость корректировки вызвана некачественными инженерными изысканиями, проведенными в 2015 году одним из субподрядчиков — компанией «Ленпромтранспроект», — говорит он.

По словам собеседника, строители, начав в 2017 году подготовку к строительно-монтажным работам на Керченском полуострове, выяснили, что фактическая геология местности не соответствует выявленной в процессе инженерно-геологических изысканий и утвержденной проектировщиками.

«Росжелдор» (госзаказчик проекта) уже направил обращение в прокуратуру о проведении проверки по факту некачественно исполненных инженерных изысканий и принятия мер», — говорит представитель Минтранса. По его словам, генподрядчик стройки «Стройгазмонтаж» (СТГ) провел повторные инженерные изыскания и приступил к уточнению технических решений.

Строительство железнодорожных подходов со стороны полуострова ведет «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, который также строит и сам мост стоимостью 223,1 млрд руб.

Представитель генподрядчика сказал РБК, что все работы будут выполнены в срок.

Представитель «Ленпромтранспроекта» сказал РБК, что компания действительно разработала проектную документацию по объекту и получила положительное заключение Главгосэкспертизы в июне 2016 года. «Положительные заключения как по техническому и ценовому аудиту, так и по технической и сметной части проекта свидетельствуют о том, что все работы выполнены «Ленпромтранспроектом» качественно», — говорит представитель проектной компании.

По словам собеседника, инженерно-геологические изыскания выполнял субподрядчик «Крымсетьэнергопроект», проектные решения были приняты на основании его данных. При начале строительства выяснилось, что свойства грунта отличаются от показателей, которые были в материалах «Крымсетьэнергопроекта». «Грунт частично не пригоден для возведения насыпи, но его можно использовать путем стабилизации, на что требуется дополнительное время», — говорит он. «Ленпромтранспроект» уже подал иск в суд на субподрядчика. В итоге «Ленпромтранспроект» за свой счет уже повторно провел все необходимые исследования и ожидает прохождения Главгосэкпертизы в ближайшее время.

РБК направил запрос в «Крымсетьэнергопроект».

Представитель Крымской железной дороги подтвердил РБК, что проектная документация, предоставленная «Ленпромтранспроектом», «имеет ряд недостатков и ошибок». «В настоящее время Крымская железная дорога проводит работу, направленную на разрешение сложившейся ситуации», — сказал он.

Стоимость работ по железнодорожным подходам составляет 16,95 млрд руб. Согласно проекту длина железнодорожного подхода составит 18 км, он будет примыкать к однопутному участку Керчь — Джанкой. Прогнозируемый грузопоток — 13,5 млн т в год, пассажиропоток — 14,4 млн человек. Также предстоят строительство 40 зданий, 29 искусственных сооружений и одного тоннеля, реконструкция станции Багерово, строительство парка станции Керчь-Южная, базы дислокации пожарных и восстановительных поездов. Железнодорожное движение должны запустить на год позже автомобильного — в декабре 2019 года.

Как заявлял ранее глава Минтранса Максим Соколов, цена будет ограничена лимитом проектной документации.