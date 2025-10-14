 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном машин из-за рубежа

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мошенники активно пользуются высоким спросом на зарубежные автомобили — в мессенджерах растет число обманных схем с перегоном машин из-за рубежа, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Злоумышленники утверждают, что могут помочь с приобретением и перегоном машин, но настаивают, чтобы оплата осуществлялась в криптовалюте. Жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму «для подтверждения платежеспособности» или в качестве «вступительного платежа».

В ведомстве отметили, что признаками подобного мошенничества служат цена сильно ниже рынка, срочность сделки, а также ссылки для якобы оформления документов или подтверждения платежа.

В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

«Крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по «слишком выгодным» ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из СМС и данные банковских карт третьим лицам», — добавили в управлении.

Ранее Федеральная таможенная служба рассказала о другой схеме мошенничества, связанной с покупкой легковых автомобилей из-за границы. Злоумышленники регистрируют на подставных лиц фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, ранее занимавшуюся ввозом машин. Мошенники требуют от клиентов деньги якобы для оплаты услуг по подбору машины, ее полной стоимости, таможенных пошлин, а в некоторых случаях и утилизационного сбора. После получения средств они прекращают общение, оставляя жертв без автомобиля и без денег.

Анастасия Лежепекова
автомошенничество МВД мошенники
