Таможня предупредила о схеме мошенничества с покупкой автомобилей

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Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о схеме мошенничества, связанной с покупкой легковых автомобилей из-за границы, при которой злоумышленники оставляют граждан без машины и денег. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Так, злоумышленники регистрируют на подставных лиц фиктивное юридическое лицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, ранее занимавшуюся ввозом транспортных средств. В качестве основного вида деятельности они указывают услуги по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению автомобилей. При этом мошенники предлагают клиентам условия, которые значительно выгоднее рыночных.

Затем в вежливой, но настойчивой форме они требуют перевести деньги на счета третьих лиц — якобы для оплаты услуг по подбору машины, ее полной стоимости, таможенных пошлин, а в некоторых случаях и утилизационного сбора. После получения средств мошенники прекращают общение, оставляя жертв без автомобиля и без денег.

В таможне напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159 УК (мошенничество).

Там советуют проверять общедоступную информацию и реквизиты компании в интернете, используя сервисы на сайте Федеральной налоговой службы России. Кроме того, в таможне предостерегли от перевода денег частным лицам или сомнительным организациям.

Платежи должны быть уплачены гражданином самостоятельно по официальным реквизитам, размещенным на официальном сайте ФТС России. Также в таможне отметили, что любые предложения с «уникальными схемами» снижения пошлин нарушают закон.



Ранее ФТС сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства ведомства. При этой схеме «руководитель» обращается к должностному лицу таможни, призывая оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.