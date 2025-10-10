В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров
Мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Первым признаком того, что злоумышленники украли ваш номер, являются сбои в работе устройства — потеря связи и интернета, не доходящие звонки и сообщения. В правоохранительных органах отметили, что случаи так называемой SIM-swap-атаки пока широко не распространены, однако могут представлять реальную угрозу.
В случае возникновения подозрений о перехвате номера в МВД порекомендовали обратиться к оператору связи, проверить банковские приложения и личные кабинеты, а также сменить все пароли.
Ранее правоохранители предупредили о появлении другого вида мошенничества для кражи доступа к личным аккаунтам — злоумышленники выдают себя за работников «компании — оператора домофона», а СМС-код для входа в «Госуслуги» выманивают под предлогом «резервирования» новых ключей.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов