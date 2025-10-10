В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров

В МВД предупредили о краже номеров по поддельным документам

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Первым признаком того, что злоумышленники украли ваш номер, являются сбои в работе устройства — потеря связи и интернета, не доходящие звонки и сообщения. В правоохранительных органах отметили, что случаи так называемой SIM-swap-атаки пока широко не распространены, однако могут представлять реальную угрозу.

В случае возникновения подозрений о перехвате номера в МВД порекомендовали обратиться к оператору связи, проверить банковские приложения и личные кабинеты, а также сменить все пароли.

Ранее правоохранители предупредили о появлении другого вида мошенничества для кражи доступа к личным аккаунтам — злоумышленники выдают себя за работников «компании — оператора домофона», а СМС-код для входа в «Госуслуги» выманивают под предлогом «резервирования» новых ключей.