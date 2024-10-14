Суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе»

В марте судья соревнований по танцам, которые в день теракта проходили в «Крокус Экспо», подала иск из-за сообщений о запертых в здании детях

Фото: Андрей Любимов / РБК

Савеловский суд Москвы отклонил иск судьи соревнований по танцам Карины Калиничевой, которая требовала удалить из телеграм-каналов публикации о ненадлежащей эвакуации несовершеннолетних участников спортивных мероприятий из здания «Крокус Экспо» в день атаки террористов. Об этом говорится в тексте решения суда (в публично доступном тексте данные об истце скрыты, но об иске было известно ранее).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Савеловского суда.

«4 кота» были зарегистрированы в сентябре 2018 года в Москве. Это юрлицо издания Baza. «Айдэнсер.ру» зарегистрирована в Краснодаре в августе 2016 года. Это юрлицо портала «Танцевальный спорт России».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. В соседнем «Крокус Экспо» тогда проходили соревнования по танцам, где одним из судей была Калиничева. После теракта, как в своем исковом заявлении заявляла сама Калиничева, по Сети начали распространяться сведения о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания «Крокус Экспо». Калиничева в иске настаивала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, вследствие чего она подверглась общественной травле.

С обвинениями против Калиничевой в том, что она настаивала на продолжении турнира, а детям велели танцевать и «никуда не расходиться», ранее выступила адвокат и руководитель благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова. В комментарии News.ru, она заявила, что написала заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении организаторов турнира.

О том, что чемпионат и первенство России по бальным танцам, которые проходили в «Крокус Экспо», некоторое время продолжались после начала стрельбы в соседнем «Крокус Сити Холле», также рассказывал РБК один из очевидцев. Он утверждал, что после сообщений о стрельбе организаторы говорили, что можно продолжать танцевать, однако потом сказали, что начался пожар.

По его словам, для поиска выхода люди потратили около 20 минут, а заявления Всероссийской федерации танцевального спорта об успешной организации эвакуации являются некорректными. «Нам просто действительно очень сильно повезло», — отметил собеседник РБК.