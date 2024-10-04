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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бортников заявил о вербовке исполнителей теракта в «Крокусе» в диаспоре

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» вербовали в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Вербовщики являются членами террористической группировки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), отметил Бортников. По его словам, злоумышленники координировали исполнителей теракта в интернете, физически они находились в Афганистане.

Глава ФСБ также напомнил, что, по версии следствия, к нападению причастны украинские спецслужбы.

Четыре фигуранта дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя «Вилаят Хорасан». Исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они арестованы. По делу о теракте задержаны более 20 человек, говорили в ФСБ.

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«Крокус Сити Холл» теракт Таджикистан Александр Бортников
Александр Бортников фото

Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
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