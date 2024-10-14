В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетность

Вернуть налог на бездетность 4 октября предложил депутат Гурулев, ссылаясь на советский опыт. Спикер Госдумы Володин тогда предостерег его от необдуманных инициатив. В РПЦ также не поддержали идею и назвали ее провокацией

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Инициативы о введении в России налога на бездетность — это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявил «РИА Новости» председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал иерей.

Вместе с тем он отметил, что запрет пропаганды чайлдфри, «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодежь от таких технологий манипуляции сознанием».

Дума начала рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри 24 сентября. Предлагается запретить соответствующую пропаганду в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как рассказывал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, штрафы составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц. Юристы в разговоре с РБК отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призывал отказаться от всего, что снижает рождаемость.

Вернуть налог на бездетность в начале октября предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.

Инициатива вызвала широкую дискуссию, и спустя несколько дней спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с чайлдфри. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — сказал спикер.

В СССР налог на бездетность назывался «налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Он был введен в ноябре 1941 года и действовал до 1990-го. Им облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Некоторые категории граждан от него освобождались: не способные иметь детей по состоянию здоровья, а также студенты, монахи, военнослужащие и др.