Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Кремль пока не знает подробностей о предложении ввести в России налог на бездетность, заявил «РИА Новости» представитель президента Дмитрий Песков.
«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию. Хотя это должны сделать специалисты», — сказал он.
В СССР ввели налог на бездетность под названием «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» в ноябре 1941 года, он действовал до 1990-го. Им облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Некоторые категории граждан от него освобождались: не способные иметь детей по состоянию здоровью, а также студенты, монахи, военнослужащие и др.
Вернуть налог на бездетность предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт. С ним не согласилась Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина: «Если такой закон будет принят, политически это не просто несвоевременно, но даже безнравственно».
Возвращение налога обсуждали еще в 2020 году, тогда Минфин и опрошенные РБК сенаторы не поддержали инициативу. «Я думаю, что это не жизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию? Это нелепая инициатива, вряд ли она будет поддержана», — сказал РБК Валерий Рязанский, занимавший тогда должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
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