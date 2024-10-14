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Политика ,  
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Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Экспертам следует изучить эффективность советского налога на бездетность, предложил Песков. В СССР закон действовал с 1941 по 1990 год, затем в Минфине и Совфеде выступали против его возвращения
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль пока не знает подробностей о предложении ввести в России налог на бездетность, заявил «РИА Новости» представитель президента Дмитрий Песков.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию. Хотя это должны сделать специалисты», — сказал он.

В СССР ввели налог на бездетность под названием «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» в ноябре 1941 года, он действовал до 1990-го. Им облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Некоторые категории граждан от него освобождались: не способные иметь детей по состоянию здоровью, а также студенты, монахи, военнослужащие и др.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вернуть налог на бездетность предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт. С ним не согласилась Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина: «Если такой закон будет принят, политически это не просто несвоевременно, но даже безнравственно».

Возвращение налога обсуждали еще в 2020 году, тогда Минфин и опрошенные РБК сенаторы не поддержали инициативу. «Я думаю, что это не жизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию? Это нелепая инициатива, вряд ли она будет поддержана», — сказал РБК Валерий Рязанский, занимавший тогда должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков налоги бездетные демография
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