В России за сутки умерли 239 человек с COVID-19

Всего с начала эпидемии в стране после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано 23 205 летальных исходов, следует из данных оперштаба

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России умерли 239 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По относительной смертности от коронавируса Россия занимает 57-е место в мире — 167 смертей на 1 млн населения (данные сайта Worldometers).

Оперативный штаб сообщил о 23 205 летальных исходах после заболеваний COVID с начала эпидемии, однако Росстат 2 октября опубликовал данные, по которым только за апрель—август число умерших с COVID-19 (с учетом всех категорий) составило 45 663 человек. Из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7463 — в августе. В подсчеты Росстата включены также люди, у которых COVID-19 диагностирован не был, но течение болезни которых позволяет предположить заражение коронавирусом, а также людей, на причину смерти которых заражение коронавирусом не повлияло.