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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 239 человек с COVID-19

Всего с начала эпидемии в стране после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано 23 205 летальных исходов, следует из данных оперштаба
Фото:Сергей Русанов / РИА Новости
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России умерли 239 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По относительной смертности от коронавируса Россия занимает 57-е место в мире — 167 смертей на 1 млн населения (данные сайта Worldometers).

Оперативный штаб сообщил о 23 205 летальных исходах после заболеваний COVID с начала эпидемии, однако Росстат 2 октября опубликовал данные, по которым только за апрель—август число умерших с COVID-19 (с учетом всех категорий) составило 45 663 человек. Из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7463 — в августе. В подсчеты Росстата включены также люди, у которых COVID-19 диагностирован не был, но течение болезни которых позволяет предположить заражение коронавирусом, а также людей, на причину смерти которых заражение коронавирусом не повлияло.

С начала пандемии число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн менее чем за четыре дня: отметка 37 млн была пройдена 10 октября. На 10 млн число официально диагностированных заболевших выросло чуть более чем за месяц.

Наибольшее число заражений зафиксировали в США (7,85 млн), Индии (7,17 млн) и Бразилии (5,1 млн). Россия занимает четвертое в мире место по количеству заразившихся — в стране коронавирус подтвердили у 1,31 млн человек.

В результате болезни в мире уже умерли более 1,084 млн, больше всего смертей после заражения коронавирусом зарегистрировали в США — 215 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (150,6 тыс.) и Индия (109,8 тыс.).

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Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Минздрав России 13 октября сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом загружен почти на 90%. Около 20% коечного фонда занимают больные, у которых заболевание протекает в легкой форме. По словам замминистра здравоохранения Олега Гриднева, такие пациенты могут лечиться дома и в случае необходимости эти места можно освободить.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что второй волны пандемии COVID-19 в мире сейчас нет. По словам регионального директора по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан, об этом свидетельствуют «виды и формы коронавируса». По словам представителя ВОЗ, в настоящее время есть страны, где фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, а также страны, где идет их снижение.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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