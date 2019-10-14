Что случилось за день. Главные новости РБК

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Счетная палата предупредила, что проект федерального бюджета на 2020–2022 годы, предполагающий бурный рост российской экономики, ничем не обоснован.
- Согласно заключению контрольного ведомства, базовый вариант прогноза развития экономики носит целевой характер, а значит, не отражает основные тенденции экономики России.
- Рост ВВП с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021-м является необоснованным и малообъяснимым, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
- Расходы на развитие образования планируются на уровне 3,7% ВВП, расходы на здравоохранение — 2,9% ВВП, что значительно ниже, чем в странах «большой семерки», указали аудиторы.
Козак предложил запретить «Транснефти» принимать нефть с частных терминалов
Правительство предлагает принимать нефть в магистральные трубопроводы только с терминалов, принадлежащих «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям.