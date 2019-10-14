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Исполнивший гимн России перед Путиным оркестр в Эр-Рияде не попал в ноты

Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности»

Турчак назвал неуместными «спекуляции» о коалиции партии с другой силой

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Что случилось за день. Главные новости РБК

В Подмосковье напали на чемпионку мира и Европы по боксу

Путин разрешил Минсельхозу иметь представительства в других странах

SANA сообщило о входе сирийской армии в Манбидж

Рижское «Динамо» впервые за пять лет обыграло «Трактор» в КХЛ

Путин привез наследному принцу Саудовской Аравии фигурку из бивня мамонта

«Новая газета» сообщила о задержаниях людей из близкого круга Кадырова

Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки

Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны

Мэрия Саратова ответила на видеообращение матери убитой девочки