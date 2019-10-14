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СК отпустил задержанного по делу о беспорядках активиста Кулинича

Следственный комитет отпустил активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича после допроса, сообщил РБК глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Ранее у Кулинича прошли обыски с изъятием техники, после которых его увезли в центральный аппарат СК для допроса по делу об участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), открытому после несогласованной акции 27 июля.

«С ним пока нет возможности связаться, у него нет никакой техники пока. Вероятно, уже завтра», — заявил РБК друг активиста Денис Стяжкин.

Телеканал РЕН ТВ летом 2019 года сообщал об участии Кулинича в акции 27 июля. В документальном фильме «Изображая жертву» Кулинича назвали одним из организаторов протестной акции.

Позднее в интервью телеканалу «Дождь» активист заявил, что вел толпу от Старого Арбата. По его словам, он «проявил инициативу как неравнодушный гражданин». Кулинич также утверждал, что не был знаком с теми, кого вел. «Я первый раз в жизни видел этих людей — и мы скоординировали толпу, чтобы соединиться с другой толпой на другом конце города», — сказал он тогда.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов
Теги: активист, СКР, массовые беспорядки
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