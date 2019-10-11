В Москве вооруженные грабители украли 1 млн руб. из букмекерской конторы

В Москве вооруженные грабители украли 1 млн руб. из букмекерской конторы

На юго-западе Москвы два вооруженных грабителя похитили из кассы букмекерской конторы 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о нападении поступило в 20:50 10 октября от кассира букмекерской конторы, расположенной по адресу: проспект Вернадского, дом 86Б, строение 1.

Сотрудники МВД установили, что двое неизвестных в масках вошли в помещение и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитили указанную сумму и скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК России (разбой, совершенный в особо крупном размере).