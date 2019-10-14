Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов

Глава правительства сказал, что объяснительная должна быть составлена в письменном виде, и потребовал от губернаторов «не подставлять» своих заместителей

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Главы регионов, в которых с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы, должны представить письменный отчет о причинах происходящего. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В протокол включите, у всех, у кого есть такое отставание. Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет, в чем причина отставания, мне и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора», — сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).

Медведев описал даже форму, в какой должна быть составлена такая объяснительная: «Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа».

«Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?» — сказал глава правительства.