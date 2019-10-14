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Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов
Глава правительства сказал, что объяснительная должна быть составлена в письменном виде, и потребовал от губернаторов «не подставлять» своих заместителей
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Главы регионов, в которых с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы, должны представить письменный отчет о причинах происходящего. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В протокол включите, у всех, у кого есть такое отставание. Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет, в чем причина отставания, мне и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора», — сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).

Медведев описал даже форму, в какой должна быть составлена такая объяснительная: «Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа».

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«Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?» — сказал глава правительства.

Особо раскритиковал Медведев главу Тувы Шолбана Кара-оола, который на заседании под руководством премьер-министра не появился (ожидалось его участие по видеосвязи). «Запросите, где он был, кстати. А то, как приходить бумажки носить всякие разные там с просьбой денег выделить, и на всяких совещаниях присутствовать — это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать — так нет на месте», — сказал Медведев.

В августе 2018 года Медведев поручил к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в яслях. Вскоре после этого глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что правительство планирует направить на строительство яслей в 2019–2021 годах около 136 млрд руб. В июне 2019 года Медведев сообщил, что 40 регионов России дополнительно получат 4 млрд руб. на софинансирование расходов по созданию мест в ясельных группах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к этому моменту в России не обеспечены местами в яслях были более 120 тыс. детей младше трех лет.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, социальные объекты, объяснительные
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