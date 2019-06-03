Голикова назвала число оставшихся без мест в яслях детей

По состоянию на 1 мая в России 120,1 тыс. детей младше трех лет не обеспечены местами в яслях. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Министерства просвещения, передает корреспондент РБК.

Голикова также отметила, что речь идет в том числе о 114,3 тыс. детей в возрасте от полутора до трех лет.

В сентябре 2018 года правительство России выделило 136 млрд руб. на строительство яслей в 2019–2021 годах. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил тогда, что очередь, которая существовала на 1 января 2018 года, должна быть полностью ликвидирована. По его словам, за счет выделенных средств будут созданы 255 тыс. новых мест в садах для детей до трех лет.

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях. В марте того же года Владимир Путин говорил о необходимости создания более 270 тыс. мест в яслях.





