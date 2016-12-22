Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в яслях. Об этом он сообщил на селекторном заседании о готовности системы образования к новому учебному году, сообщает ТАСС.

«Мы сегодня серьезно занялись очередями в ясли, в ясельные группы», — сказал он.



В марте президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что на демографическое развитие страны за шесть лет должно быть направлено 3,4 трлн руб. За это время необходимо создать более 270 тыс. мест в яслях.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что рождаемость поддерживает не только выплаты семье за рождение ребенка, но и программа по строительству яслей, которая может косвенно увеличить доходы семей. Он пояснил, что когда у семьи будет место в яслях, то мать сможет «с большей вероятностью» выйти на работу.