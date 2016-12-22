Медведев поручил наказать губернаторов за неотапливаемые туалеты в школах

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о наказании для губернаторов и чиновников, которые не обеспечили школы отапливаемыми санузлами, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что если до 1 сентября проблема не будет решена, то в отношении не выполнивших поручение введут персональную ответственность.

«Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц», — сказал Медведев.

​Премьер-министр подчеркнул, что регионы, где по-прежнему в некоторых школах нет водопровода, центрального отопления, канализации и теплых санузлов, одни и те же. Он отметил, что работа по устранению этих проблем ведется, однако темпы недостаточные.

«Сегодня хочу услышать подробные объяснения, почему так происходит. Хочу, чтобы каждый губернатор об этом отчитался», — заявил Медведев.

В среду, 29 августа, прошло селекторное заседание о готовности системы образования к новому учебному году. В ходе него Медведев поручил к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в яслях. Премьер-министр также потребовал за шесть лет вывести Россию в топ-10 стран-лидеров по качеству образования.

В июне Общероссийских народный фронт (ОНФ) в ходе проверки установил, что как минимум 250 российских школ находятся в предаварийном состоянии и нуждаются в безотлагательном ремонте. Всего ОНФ проверил 500 школ в 85 регионах.