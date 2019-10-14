В Екатеринбурге подвели итоги опроса по новой площадке для храма

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по новой площадке для храма

Большинство участников опроса поддержало идею строительства храма на территории бывшего приборостроительного завода в центре города. Изначально храм собирались построить в сквере у Театра драмы, что вызвало протесты

Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела окончательные итоги опроса, в рамках которого горожане выбирали место для постройки собора святой великомученицы Екатерины. Опрос был проведен в воскресенье, 13 октября, в нем приняло участие около 100 тыс. человек.

После проверки 97 тыс. 143 бюллетеней городской избирком объявил, что большинство участников опроса — 56 тыс. 8 человек или 57,66% — подержали предложение о строительстве храма в центре города на территории бывшего приборостроительного завода на берегу Городского пруда, который образует протекающая через Екатеринбург река Исеть.

В поддержку строительства собора в стороне от центра города на площадке за Макаровским мостом выступило 38 тыс. 361 человек или 39,49% участников опроса.

Недействительными были признаны 2 тыс. 774 опросных листов, или 2,85%.

В пресс-службе избиркома ранее отмечали, что опрос будет признан в том случае, если в нем примут участие не менее 1% избирателей.