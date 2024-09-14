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Общество ,  
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У ресторана на юго-западе Москвы произошла стрельба

Потасовка произошла возле ресторана на улице Гарибальди. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в воздух, оружие у него отобрали. Прокуратура начала проверку

У ресторана на улице Гарибальди произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие, сообщает столичная прокуратура.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, что в потасовке участвуют около десяти человек, один из них несколько раз выстрелил в воздух. Затем оружие у мужчины отобрали.

Телеканал РЕН пишет, что стрельбу вели из травматического пистолета, а инцидент произошел у ресторана «Наполеон».

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Общество
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Информации о пострадавших нет, сообщает прокуратура. Ведомство начало проверку.

1 сентября стрельбу из травматического оружия открыли участники конфликта в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы, о пострадавших не сообщалось.

Через несколько дней стрельба произошла возле бара на Веневской улице на юго-западе Москвы, где случился конфликт между посетителем и охранником. Стрелявшего арестовали на два месяца.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Москва стрельба рестораны драка травматическое оружие

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