В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба

В ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошла стрельба, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Стрельбе предшествовал конфликт, «в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие», сказали в ведомстве. Сообщений о пострадавших не поступало, добавили там.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов 112 и Baza, инцидент произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах. Там подрались несколько мужчин. Потом один из них начал стрелять в воздух из травматического оружия. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции.

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