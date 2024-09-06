В Красноярске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Неизвестный мужчина в Красноярске открыл стрельбу из окна по припаркованным рядом с домом автомобилям, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД в телеграм-канале.

Мужчина сделал несколько выстрелов из окна по адресу: ул. Аэровокзальная, 7. В результате никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Сейчас территорию дома оцепили, там работают полицейские.

Как пишет местное издание NGS24.RU, в одном из домовых чатов жильцы предположили, что мужчина стрелял по прохожим. На место выехали несколько полицейских автомобилей, между домами № 5 и № 7 перекрыли проезд.

Ситуацию изданию прокомментировали в школе № 66, которая находится недалеко от места происшествия. Там подчеркнули, что в здании и на территории учебного заведения «ничего не происходит», а стрельба велась примерно «в квартале» от школы.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале издания, видно, как мужчина дважды выстрелил со своего балкона.

По данным телеграм-канала Mash, мужчина стрелял по воробьям, которые мешали ему спать.

Летом похожий случай произошел в московском районе Бибирево. Тогда пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры из пневматического ружья. Свои действия он объяснил тем, что ему мешали спать звуки птиц с улицы.