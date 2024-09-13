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Суд в Москве арестовал стрелявшего по бару из автомата мужчину

Суд в Москве арестовал стрелявшего по бару из автомата мужчину
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Черемушкинский суд Москвы арестовал Артура Машуряна, который открыл стрельбу из автомата около столичного бара. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 11 ноября.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). 

Суд в Москве арестовал стрелявшего по бару из автомата мужчину

Мужчина открыл огонь из автомата 11 сентября возле бара на Веневской улице на юго-западе Москвы. В МВД сообщали, что конфликт произошел между посетителем и охранником. Открывший огонь Машурян успел сделать несколько выстрелов. На видео, которое публиковали в Сети, видно, как он стреляет по стеклянной двери, за которой находится человек.

Пули прошли сквозь стекло, никто во время стрельбы не пострадал.

Стрельбу он открывал из автомата Калашникова. Мужчину задержали сотрудники полиции, оружие — изъяли.

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