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Мурашко назвал число страдающих ожирением россиян

Глава Минздрава рассказал об ожирении у 40 млн россиян
Порядка 40 млн россиян страдают ожирением, заявил Мурашко. Этот показатель соответствует 27% от данных Росстата о численности населения России
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Около 40 млн россиян страдают ожирением, которое чревато развитием других заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Северную Осетию.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов — следовать медицинским рекомендациям.

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Фото:Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

По состоянию на 1 января 2024 года в России проживают 146 204 млн человек, следует из данных Росстата (данные не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, уточнили в ведомстве). Озвученная Мурашко цифра составляет 27% от этой суммы.

Ожирение — формирование чрезмерных жировых отложений в организме. Для их оценки используется принятый Всемирной организацией здравоохранения индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение веса (кг) к росту (м), возведенное в квадрат. Если ИМТ ниже 18,5, значит, имеет место дефицит веса, значения 18,5–25 соответствуют нормальному весу. ИМТ 25–30 говорит о стадии предожирения, 30–35 — ожирении первой степени, 35–40 — второй степени, более 40 — третьей степени.

В 2023 году Мурашко утверждал, что ожирением в России все больше страдают молодые люди. Он предупреждал, что проблемы с весом в детском возрасте могут привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди причин распространения заболеваемости он называл пандемию и снижение активности.

Росстат сообщал о росте доли взрослых людей с весом, соответствующим стадиям предожирения и ожирения, с 61,7% в 2018 году до 62,5% в 2023-м. При этом доля мужчин с лишними килограммами выросла с 46,9 до 52,4%, доля женщин — с 34,7 до 37,1%.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минздрав Михаил Мурашко ожирение Северная Осетия лишний вес профилактика заболевание
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