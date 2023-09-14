Ростом тарифов МТС после жалоб занялась антимонопольная служба

Антимонопольное ведомство заинтересовалось жалобами клиентов МТС, сообщивших, что оператор поднимает цену на ряд тарифов на 59 руб.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует повышение тарифов оператором сотовой связи МТС, говорится в сообщении ведомства.

По информации ФАС, сегодня оператор сообщил абонентам о планируемом с 28 сентября повышении ежемесячного платежа в ряде тарифов на 59 руб. После этого в службу начали поступать жалобы клиентов МТС.

«ФАС направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года ФАС уже заводила дело против МТС из-за повышения тарифов. Тогда в ведомстве указали, что компания в январе повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Ведомство пришло к выводу, что это повышение было небоснованно. В МТС с этим утверждением не согласились, сочтя, что анализ был проведен некорректно.

В декабре аналогичную проверку ведомство провело после повышения цен «МегаФоном» и Tele2. «МегаФон», как и МТС, был оштрафован.