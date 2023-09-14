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Ростом тарифов МТС после жалоб занялась антимонопольная служба

ФАС проверит рост тарифов МТС после жалоб абонентов
Антимонопольное ведомство заинтересовалось жалобами клиентов МТС, сообщивших, что оператор поднимает цену на ряд тарифов на 59 руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует повышение тарифов оператором сотовой связи МТС, говорится в сообщении ведомства.

По информации ФАС, сегодня оператор сообщил абонентам о планируемом с 28 сентября повышении ежемесячного платежа в ряде тарифов на 59 руб. После этого в службу начали поступать жалобы клиентов МТС.

«ФАС направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года ФАС уже заводила дело против МТС из-за повышения тарифов. Тогда в ведомстве указали, что компания в январе повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Ведомство пришло к выводу, что это повышение было небоснованно. В МТС с этим утверждением не согласились, сочтя, что анализ был проведен некорректно.

В декабре аналогичную проверку ведомство провело после повышения цен «МегаФоном» и Tele2. «МегаФон», как и МТС, был оштрафован.

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