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Суд дал пожизненный срок главарю крупнейшей в России банды киллеров

СК: суд приговорил к пожизненному сроку главаря банды киллеров Аслана Гагиева
Аслану Гагиеву назначили пожизненный срок в колонии особого режима, как и требовала прокуратура. Его признали виновным в организации преступного сообщества, убийствах и незаконном обороте оружия. Джако отрицал вину
Аслан Гагиев
Аслан Гагиев (Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пожизненному сроку главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, сообщает Следственный комитет. Такого же наказания требовала прокуратура.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 УК (создание трех вооруженных групп-банд), ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Отбывать наказание Гагиев будет в колонии особого режима. Ранее в ходе дачи показаний Джако заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам, а обвинению не удалось доказать его вину, передает ТАСС. Адвокат просил оправдать своего подзащитного.

Преступная организация, руководителем которой был Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года. Как сообщал СК, ОПГ насчитывала более 50 участников. 

В 2012 году Джако создал еще три вооруженные группы на территории Северной Осетии, члены которой убили шестерых человек, в том числе бывшего зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Всего, по версии следствия, на счету организованных Гагиевым группировок убийства 60 человек, в том числе политиков, бизнесменов, силовиков. В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.

Гагиеву удалось скрыться от российских силовиков, в 2014 году он был объявлен в международный розыск. Его задержали в Австрии год спустя, а в 2018-м  экстрадировали в Россию.

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Сейчас, по данным СК, длительные тюремные сроки получили 37 членов банды, семь объявлены в международный розыск и еще семь убиты в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Аслан Гагиев пожизненный срок приговор ОПГ бандитизм
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