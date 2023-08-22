Главарю одной из крупнейших банд киллеров в России запросили пожизненное

Аслан Гагиев (Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»)

Прокурор запросил пожизненный срок главарю одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслану Гагиеву, известному под прозвищем Джако. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда

Гагиева обвиняют в том, что в 2012 — 2013 годах по его указанию в Северной Осетии его группировка совершила шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. По данным СК, на счету его группировки около 60 убийств.

В начале августа 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам группировки Гагиева. Их признали виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Десять из них приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще двоих — Инала Засеева и Руслана Юртова — приговорили к пожизненному заключению.

Засеева обвинили в убийстве начальника управления МВД Северной Осетии по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева, руководителя первого отдела уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева, его сына и еще 13 человек. Юртов признан причастным к убийству бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, следователя транспортного управления СКР Александра Леонова и еще девяти человек.

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