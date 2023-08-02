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Суд приговорил участников крупнейшей в России банды киллеров

Суд приговорил участников крупнейшей в России банды киллеров Джако
Двенадцать участников группировки Аслана Гагиева (Джако) приговорили к заключению в колонии на срок от 12 лет до пожизненного. По данным СК, на счету банды около 60 заказных убийств, в том числе политиков, бизнесменов, силовиков
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В среду, 2 августа, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам группировки Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, передает корреспондент РБК.

Их признали виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимых и приговорил 10 из них к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, еще 2 к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Двоих подсудимых — Инала Засеева и Руслана Юртова — приговорили к пожизненному заключению. Киллера Засеева обвинили в убийстве начальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, руководителя первого отдела уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и его сына. Помимо этого, Засеев совершил еще 13 убийств. Его также признали причастным к покушению на убийство подполковника полиции Аслана Качмазова, который расследовал убийство коллег. Качмазов выжил.

Экс-сотрудник уголовного розыска, киллер Руслан Юртов признан причастным к убийству бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова. Расстрел бизнесмена и его подруги был совершен в 2011 году в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте. Тогда спутница Бурлакова получила тяжелые ранения. Всего Юртов, по данным следствия, причастен к совершению 11 убийств, среди них убийство следователя транспортного управления СКР Александра Леонова по заказу экс-работника прокуратуры. В феврале прошлого года Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову за организацию убийства бывшего мужа своей сестры.

Также на счету банды убийство владельца Содбизнесбанка Александра Слесарева, его жены, дочери и случайной попутчицы в Подмосковье в 2015 году, убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве в 2004 году. По версии следствия, подсудимые убили в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера региона Казбека Пагиева и его водителя.

Суд над участниками банды начался еще в декабре 2018 года. В 300 томах уголовного дела говорилось о 29 убийствах. Преступная организация, руководителем которой был Аслан Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года. Как сообщал Следственный комитет, ОПГ Джако насчитывала более 50 участников. Следствие считает, что на ее счету убийство 60 человек,

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Гагиев не проходит по этому делу. Криминальный авторитет долгое время скрывался от следствия. В 2014 году был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан в Вене. Он был экстрадирован из Австрии в июне 2018 года. Следственный комитет сообщал, что его обвинили в причастности к совершению 60 убийств, в том числе бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов, чиновников. Он отказался признать вину в организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ) и не дает показания. С 2021 года его дело рассматривается Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
бандитизм ОПГ Аслан Гагиев приговор участники заказное убийство Северная Осетия военный суд
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