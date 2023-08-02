Суд приговорил участников крупнейшей в России банды киллеров

Двенадцать участников группировки Аслана Гагиева (Джако) приговорили к заключению в колонии на срок от 12 лет до пожизненного. По данным СК, на счету банды около 60 заказных убийств, в том числе политиков, бизнесменов, силовиков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В среду, 2 августа, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам группировки Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, передает корреспондент РБК.

Их признали виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимых и приговорил 10 из них к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, еще 2 к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Двоих подсудимых — Инала Засеева и Руслана Юртова — приговорили к пожизненному заключению. Киллера Засеева обвинили в убийстве начальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, руководителя первого отдела уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и его сына. Помимо этого, Засеев совершил еще 13 убийств. Его также признали причастным к покушению на убийство подполковника полиции Аслана Качмазова, который расследовал убийство коллег. Качмазов выжил.

Экс-сотрудник уголовного розыска, киллер Руслан Юртов признан причастным к убийству бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова. Расстрел бизнесмена и его подруги был совершен в 2011 году в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте. Тогда спутница Бурлакова получила тяжелые ранения. Всего Юртов, по данным следствия, причастен к совершению 11 убийств, среди них убийство следователя транспортного управления СКР Александра Леонова по заказу экс-работника прокуратуры. В феврале прошлого года Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову за организацию убийства бывшего мужа своей сестры.

Также на счету банды убийство владельца Содбизнесбанка Александра Слесарева, его жены, дочери и случайной попутчицы в Подмосковье в 2015 году, убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве в 2004 году. По версии следствия, подсудимые убили в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера региона Казбека Пагиева и его водителя.

Суд над участниками банды начался еще в декабре 2018 года. В 300 томах уголовного дела говорилось о 29 убийствах. Преступная организация, руководителем которой был Аслан Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года. Как сообщал Следственный комитет, ОПГ Джако насчитывала более 50 участников. Следствие считает, что на ее счету убийство 60 человек,

Гагиев не проходит по этому делу. Криминальный авторитет долгое время скрывался от следствия. В 2014 году был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан в Вене. Он был экстрадирован из Австрии в июне 2018 года. Следственный комитет сообщал, что его обвинили в причастности к совершению 60 убийств, в том числе бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов, чиновников. Он отказался признать вину в организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ) и не дает показания. С 2021 года его дело рассматривается Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону.