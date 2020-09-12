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Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

Мавзолей предлагается превратить в филиал Музея архитектуры. Сделать это можно будет только после того, как примут решение о захоронении тела Ленина. При этом перестраивать сооружение, по мнению архитекторов, не стоит
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мавзолей на Красной площади в Москве после захоронения тела Владимира Ленина можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры им. Щусева. Об этом РБК сообщил президент Союза архитекторов России (СА) Николай Шумаков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ранее СА объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея.

«Наше предложение конкретное — превратить его в филиал Музея архитектуры. Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому как филиал Музея архитектуры это довольно интересное предложение», — пояснил Шумаков.

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
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По его словам, в Мавзолее можно будет выставлять проекты 1924-1925 годов, когда был объявлен конкурс на Мавзолей Ленина. По мнению Шумакова, перестраивать и перепланировать здание нежелательно.

«Оно находится под охраной ЮНЕСКО, а согласно Венецианской хартии никакие существенные изменения не только снаружи, но и внутри не предполагаются, это будет нарушение охранной грамоты сооружения», — объяснил архитектор.

Шумаков отдельно отметил, что Союз архитекторов — творческая организация, поэтому политических подоплек в объявленном конкурсе нет. «Мы не предлагаем выносить Ленина, мы не предлагаем сносить мавзолей, мы предлагаем найти решение для дальнейшего использования величайшего произведения советской архитектуры», — заявил он.

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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Архитектор напомнил, что Ленин завещал похоронить его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его матерью Марией Ульяновой. «Наверное, это рано или поздно случится», — резюмировал Шумаков.

Здание Мавзолея на Красном площади начали строить в 1929 году и завершили в 1930-м по проекту архитектора Алексея Щусева. Предложения о захоронении тела Ленина поднимаются регулярно с начала 90-х годов прошлого века. В конце 2019 года президент Владимир Путин заявил, что не одобряет идею выноса тела Ленина из Мавзолея.

Авторы: Михаил Котляр, Екатерина Костина
Теги: мавзолей, Москва, Союз архитекторов, конкурс
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