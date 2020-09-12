Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

Мавзолей предлагается превратить в филиал Музея архитектуры. Сделать это можно будет только после того, как примут решение о захоронении тела Ленина. При этом перестраивать сооружение, по мнению архитекторов, не стоит

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мавзолей на Красной площади в Москве после захоронения тела Владимира Ленина можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры им. Щусева. Об этом РБК сообщил президент Союза архитекторов России (СА) Николай Шумаков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ранее СА объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея.

«Наше предложение конкретное — превратить его в филиал Музея архитектуры. Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому как филиал Музея архитектуры это довольно интересное предложение», — пояснил Шумаков.

По его словам, в Мавзолее можно будет выставлять проекты 1924-1925 годов, когда был объявлен конкурс на Мавзолей Ленина. По мнению Шумакова, перестраивать и перепланировать здание нежелательно.