Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
Цепь событий: как искусственный интеллект совершил революцию в логистике Индустрия 4.0, 15:00  Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 14:48 Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов Политика, 14:47 Голикова назвала три открывающихся для полетов из России страны Общество, 14:40 Определена дата матча за Суперкубок России по футболу Спорт, 14:36 Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву Политика, 14:34 Как юристы и бухгалтеры на аутсорсе расплачиваются по долгам компаний Pro, 14:25 Адвокат сообщил о жалобе сожительницы погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 14:16 РФС утвердил календарь чемпионата России по футболу Спорт, 14:13 Мурашко оценил летальность COVID-19 в России Общество, 14:10 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 14:08 Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля Общество, 14:07 РПЛ назвала претендентов на приз лучшему футболисту июля Спорт, 14:03 Акции «Аэрофлота» пошли в рост на фоне восстановления полетов за рубеж Инвестиции, 13:59
Политика ,  
0 

Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Ее слова передает «Интерфакс».

Говоря о досрочном голосовании, Памфилова отметила, что оно нужно для более равномерного распределения избирателей по трем дням. При этом она добавила, что в 2016 году ЦИК сам активно выступал за отмену досрочного голосования. Тогда, по словам Памфиловой, это считалось одним из основных источников для злоупотреблений и фальсификаций.

Она добавила, что за прошедшие годы голосование удалось вывести на новый уровень, поэтому избирательные системы 2016 и в 2020 годов — «это небо и земля».

«Эта строка протокола (досрочное голосование) несет другой смысл, чем в ситуации, когда выборы проводятся в нормальных условиях, о которых теперь, я думаю, что нам придется забыть надолго», — сказала Памфилова.

Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Политика
Элла Памфилова <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -179px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Как сообщает ТАСС, Памфилова также рассказала об ужесточении требований к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на выборах в сентябре. По ее словам, место для голосования нужно оборудовать так, «чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность».

Голосование на региональных и местных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней. По словам Памфиловой, основной день голосования назначен на 13 сентября, а 11 и 12 сентября ЦИК предлагает провести досрочное голосование.

Голосование в течение нескольких дней впервые было опробовано в России во время всенародного голосования по поправкам в Конституцию, которое продолжалось с 25 июня по 1 июля. Памфилова объясняла это стремлением сократить угрозу заражения коронавирусной инфекцией за счет разведения потоков избирателей.

Теги: Элла Памфилова, выборы, ЦИК
Материалы по теме
В ЦИК заявили о расширении электронного голосования еще на два региона
Политика
Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Политика
ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter