Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов

Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Ее слова передает «Интерфакс».

Говоря о досрочном голосовании, Памфилова отметила, что оно нужно для более равномерного распределения избирателей по трем дням. При этом она добавила, что в 2016 году ЦИК сам активно выступал за отмену досрочного голосования. Тогда, по словам Памфиловой, это считалось одним из основных источников для злоупотреблений и фальсификаций.

Она добавила, что за прошедшие годы голосование удалось вывести на новый уровень, поэтому избирательные системы 2016 и в 2020 годов — «это небо и земля».

«Эта строка протокола (досрочное голосование) несет другой смысл, чем в ситуации, когда выборы проводятся в нормальных условиях, о которых теперь, я думаю, что нам придется забыть надолго», — сказала Памфилова.