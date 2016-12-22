Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского

Активист панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, сообщили РБК в справочной медучреждения.

«Петр Верзилов сегодня поступил в токсикореанимацию, состояние тяжелое», — сказали в справочной.

Верзилова госпитализировали в клиническую больницу имени Бахрушиных 11 сентября. Его девушка Вероника Никульшина сообщила РБК, что его доставили в больницу в тяжелом, бессознательном состоянии. В интервью «Медузе» девушка сообщила, что Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции.

До 2009 года Верзилов был участником арт-группы «Война», затем стал участвовать в деятельности Pussy Riot. Последняя акция группы состоялась на финале чемпионата мира по футболу-2018 — Верзилов, Никульшина и две участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в полицейской форме. Они были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1,5 тыс. руб.