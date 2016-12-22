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В Росгвардии объяснили обращение Золотова к Навальному
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В Росгвардии объяснили обращение Золотова к Навальному
Общество, 12:13
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В Росгвардии объяснили обращение Золотова к Навальному
В видеообращении руководитель службы пообещал сделать из оппозиционера «сочную отбивную». В Росгвардии подчеркнули, что все заявления директор делает только по своей инициативе
Виктор Золотов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов «исключительно по собственной инициативе» записал видеоролик с «вызовом на поединок» оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в разъяснении на сайте Росгвардии.

В пресс-службе ведомства отметили, что видеообращение Золотова было размещено сразу после его записи, и добавили, что «в целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности».

Ранее близкий к Росгвардии источник РБК также сообщал, что Золотов сам принял решение записать видео и готовил для него речь.

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Виктор Золотов в своем обращении обвинил Навального в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и «вызвал на поединок» оппозиционера. Причиной стала публикация Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследования о закупках продуктов для войск нацгвардии.

«Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил Золотов, предостерегая политика от изучения вопросов питания службы, так как это «не ваша тема».

Юристы, опрошенные РБК, отмечали, что в словах директора Росгвардии нет нарушения законодательства, хотя выступление «очень близко» к нему.

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В своем расследовании ФБК утверждает, что «Мясокомбинат «Дружба народов», получивший по решению кабинета министров эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии, завышает закупочные цены. Фонд также выяснил, что владельцем предприятия является бывший начальник центрального архива Внутренних войск МВД Борис Кантемиров.

В Росгвардии расследование называли фальсификацией.

Сам Навальный не комментировал видеообращение к нему Золотова, так как находится под арестом. Жена оппозиционера Юлия назвала вызов главы Росгвардии «угрозой бандита, упивающегося своей безнаказанностью».

В Кремле утверждали, что Виктор Золотов не согласовывал свое решение с властями. «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Росгвардия , Виктор Золотов , Алексей Навальный , видеообращение
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