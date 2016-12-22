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Кремль прокомментировал вызов Навального на поединок главой Росгвардии
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Кремль прокомментировал вызов Навального на поединок главой Росгвардии
Политика, 14:07
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Кремль прокомментировал вызов Навального на поединок главой Росгвардии
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Он отметил, что глава Росгавардии не согласовывал с Кремлем вызов на поединок главы ФБК Алексея Навального
Виктор Золотов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навал​​ьного в клевете и вызывает на дуэль.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, остальное оставлю без комментариев», — заявил Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Песков добавил, что Золотов не согласовывал с Кремлем «вызов на дуэль» Навального, а слова главы Росгвардии не расцениваются как физическая угроза оппозиционеру.

Видео: пресс-служба Росгвардии

ФБК ответил главе Росгвардии на обещание вызвать Навального на поединок
Общество

В конце августа ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что в конце 2017 года мясокомбинат «Дружба народов» получил «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции». По данным авторов расследования, в результате стоимость продуктов выросла в два-три раза.

Глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября в видеообращении ответил на обвинения ФБК. Он заявил, что расследование является «оскорбительными клеветническими размышлениями». Генерал вызвал Навального на поединок и заявил, что сделает из него «отбивную».​

Юрист ФБК Любовь Соболь в разговоре с РБК заявила, что фонд готов отвечать за информацию, которая изложена в расследовании о Росгвардии, несмотря на то, что Навальный находится под административным арестом. Она отметила, что решение о том, отвечать ли Золотову лично, останется за Навальным.

Авторы: Константин Ткаченко, Полина Химшиашвили.
Теги: Дмитрий Песков , Виктор Золотов , ФБК , Алексей Навальный
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Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную» Общество
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