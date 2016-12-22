Жена Навального назвала трусом главу Росгвардии

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Юлия назвала вызов главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым своего супруга на поединок «угрозой бандита, упивающегося своей безнаказанностью». Об этом она написала на своей странице в Instagram, соответствующую ссылку в своем Twitter также разместила пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш.

«Конечно, я расцениваю это [заявление Золотова] как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», — отреагировала на видеообращение главнокомандующего войсками Росгвардии Юлия Навальная. «Я презираю его как вора и труса», — добавила супруга основателя ФБК, напомнив, что свое обращение российский генерал выпустил именно в тот момент, когда Навальный находится под арестом и «не может не то что ответить [на вызов на поединок], а даже посмотреть» его.

С призывом к Навальному выйти на «поединок, ринг или татами» Золотов обратился 11 сентября. Соответствующее видеообращение было размещено на сайте Росгвардии. В нем генерал российской армии пообещал сделать из оппозиционера «отбивную», заметив, что за свои действия Навальный «никогда не получал ответки». Таким образом Золотов отреагировал на расследование ФБК, которое было опубликовано 23 августа. В нем рассказывалось, что в декабре прошлого года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов». Золотов подобные данные назвал «клеветническими измышлениями».

Сам Алексей Навальный в настоящее время находится под арестом. К административной ответственности его привлекли 27 августа за организацию митинга «Забастовка избирателей» в конце января. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток.