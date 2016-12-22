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Росгвардия назвала фальсификацией расследование Навального о госзакупках
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Росгвардия назвала фальсификацией расследование Навального о госзакупках
Политика, 13:12
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Росгвардия назвала фальсификацией расследование Навального о госзакупках
В Росгвардии назвали фальсификацией сравнение цен на закупки продовольствия для войск, которое провел фонд оппозиционера. В ФБК заявляли, что цены завышены. Ранее на поставщика Росгвардии жаловался «Гражданский контроль»
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Росгвардия прокомментировала опубликованное ранее Алексеем Навальным расследование, в котором утверждалось, что национальная гвардия России закупает продукты по завышенным ценам. Политик заявлял, что стоимость закупок выросла после назначения компании из Крыма единственным поставщиком для ведомства.

Позиция Росгвардии

«Подобного рода «расследования» псевдоборцов с коррупцией <...> являются заведомо сфальсифицированными и провокационными», — заявили в Росгвардии, подчеркнув, что доставка продовольствия для войск и оказание услуг в сфере питания проводится в соответствии с действующим законодательством.

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В ведомстве считают, что доводы, которые приводят авторы расследования, свидетельствуют об их «элементарном непрофессионализме». В этих доводах не учитываются такие показатели, как, например, сезонность закупок, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с экспертизой продовольствия, и издержки, связанные с транспортными расходами, указывают в Росгвардии.

«Авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года, без учета сезонного фактора», — приводят пример в ведомстве.

Также в Росгвардии указали, что сравнивать стоимость сока, соответствующего ГОСТу, и стоимость сокосодержащего напитка, произведенного по ТУ, нельзя. «Казалось бы, ну сок и сок, где же тут может быть подтасовка?  — пишет Росгвардия. — Элементарно — достаточно сравнить цены на неидентичные товары, а точнее, на совершенно разные, чтобы бездоказательно спровоцировать негативное информационное воздействие на общественность».

В ведомстве считают исследование «неудавшимся экспериментом», в котором «скорее сознательно» не учитывались факторы производства товара.

Детали расследования Навального

Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального было опубликовано 23 августа. В этой публикации указывается, что в декабре 2017 года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов». Оппозиционер утверждал, что после принятия соответствующего постановления правительства стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза. ФБК также сообщал, что общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб.

По данным системы СПАРК, бенефициаром ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», зарегистрированного в Крыму, является Борис Кантемиров, генеральный директор компании — Татьяна Мудрик. 99,9% мясокомбината принадлежит ООО «Дружба народов», бенефициаром и владельцем которого (через компанию ООО «УК «Оптима-Финанс») также является Кантемиров. Согласно информации ФБК Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД России (сейчас — Росгвардия).

Мясокомбинат «Дружба Народов» не смог предоставить РБК оперативный комментарий.

Дело ФАС против «Дружбы народов»

Еще до публикации расследования Навального о завышении цен мясокомбинатом «Дружба народов» заявляли в общественной организации «Гражданский контроль государственный закупок». В декабре 2017 года, спустя три дня после того, как ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» было определено кабмином в качестве поставщика для Росгвардии, в общественной организации сообщили о завышенных ценах у этого поставщика.

В апреле «Гражданский контроль» обратился с этим вопросом в администрацию президента, это обращение было перенаправлено в ФАС России и Следственный комитет.

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В июле 2018 года антимонопольная служба возбудила дело в отношении фирмы. «Возбуждено дело в отношении ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» по признакам нарушения законодательства при поставках продукции для силовых ведомств», — сообщила РБК пресс-служба ФАС России. Однако дело было связано с поставками фирмы для ФСИН и МВД.

«Единственный поставщик «затягивает» принятие решения о нарушениях и завышении цен, не представляет все затребованные контрольным органом сведения и документы», — утверждали тогда в организации «Гражданский контроль государственный закупок». РБК направил запрос в ФАС с просьбой уточнить, какое решение было принять в отношении мясокомбината.

Авторы: Маргарита Девяткина, Максим Солопов.
При участии: Мария Кокорева.
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