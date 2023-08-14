В Махачкале прогремел взрыв

Взрыв прогремел на автозаправке на севере Махачкалы, сообщил губернатор Сергей Меликов. По данным Baza и «РИА Новости», в результате инцидента погибли как минимум три человека

Фото: Администрация города Махачкалы

Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале, сообщает местная администрация.

«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — говорится в сообщении.

По данным Baza, взрыв произошел на автозаправке, горят «уже более десяти автомобилей».

Позже о том, что взрыв прогремел на автозаправке, сообщил губернатор Сергей Меликов. «На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже», — написал он в Telegram.

Baza и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают о трех погибших в результате взрыва.

Неделей ранее в пятиэтажном доме на улице Айвазовского в Махачкале взорвался газ. В одном из подъездов с первого по пятый этаж обрушились внутренние перекрытия, повреждения получили около 20 квартир. В результате погибли два человека, в том числе 14-летний подросток.