branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 19:27
В результате взрыва в Махачкале погибли три человека Общество, 22:40
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:37
Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию в Белоруссии генерала Политика, 22:35
Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса» Технологии и медиа, 22:13
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
В Махачкале прогремел взрыв Общество, 22:04
Два человека погибли при ЧП на месторождении в ХМАО Общество, 22:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Премьер Украины пообещал бойкот Олимпиады 35 странами при допуске России Спорт, 21:59
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 21:38
Рекордсмен сборной России по хоккею умер от рака в 21 год Спорт, 21:24
Red Wings назвала причину длительных задержек своих рейсов Общество, 21:23
Посол США посетила в СИЗО обвиняемого Москвой в шпионаже журналиста WSJ Политика, 21:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском Технологии и медиа, 21:08
Общество ,  
0 

В Махачкале прогремел взрыв

Мэрия: взрыв прогремел в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале
Взрыв прогремел на автозаправке на севере Махачкалы, сообщил губернатор Сергей Меликов. По данным Baza и «РИА Новости», в результате инцидента погибли как минимум три человека
Фото: Администрация города Махачкалы
Фото: Администрация города Махачкалы

Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале, сообщает местная администрация.

«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — говорится в сообщении.

По данным Baza, взрыв произошел на автозаправке, горят «уже более десяти автомобилей».

Позже о том, что взрыв прогремел на автозаправке, сообщил губернатор Сергей Меликов. «На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже», — написал он в Telegram.

Baza и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают о трех погибших в результате взрыва.

Неделей ранее в пятиэтажном доме на улице Айвазовского в Махачкале взорвался газ. В одном из подъездов с первого по пятый этаж обрушились внутренние перекрытия, повреждения получили около 20 квартир. В результате погибли два человека, в том числе 14-летний подросток.

Читайте на РБК Pro
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Хаос и избыток задач в бизнесе. Какие инструменты помогут это победить
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Махачкала Дагестан взрыв автосервис
Материалы по теме
У морского пирса на курорте в Румынии произошел взрыв
Общество
В Москве взрывом в многоэтажном доме выбило окно
Общество
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Дагестане выросло до двух
Общество