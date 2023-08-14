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В Москве взрывом в многоэтажном доме выбило окно
В Москве в жилом комплексе «Лайнер» произошел взрыв. Взрывом выбило окно на 15-м этаже. Жилищный комплекс состоит из двух корпусов — происшествие произошло в корпусе «Запад» (Ходынский бульвар, д. 20а).
На тротуаре и на проезжей части под домом лежат осколки стекла и детали окна, видно на видео, которые публикую очевидцы с места происшествия.
Сигнал в МЧС поступил в МЧС в 17.33, сообщили РБК в МЧС. «Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что на уровне 15 этажа нарушено остекление, в результате проведения ремонтных работ холодильника произошел хлопок фреона», — уточнили спасатели.
Пожара в квартире не было, пострадавших — тоже.