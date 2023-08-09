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В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв бытового газа

В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа

В пятиэтажном доме в Махачкале взорвался газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в доме на улице Айвазовского. В одном из подъездов с первого по пятый этаж обрушились внутренние перекрытия, рассказал собеседник агентства. Повреждения получили около 20 квартир, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Пострадали не менее четырех человек, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета. По данным Mash Gor, из дома эвакуировали 150 человек. «Очевидцы выбивали окна и спускались с балкона на балкон, чтобы освободить из-под завалов детей», — пишет телеграм-канал.

8 августа взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на юге Астрахани. После взрыва загорелись четыре квартиры, общая площадь возгорания составила 90 кв. м.

Из дома эвакуировали 70 человек. В результате взрыва ранения получили четыре человека, двое погибли.

Теги
Махачкала газ взрыв газа Дагестан
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