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Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Дагестане выросло до двух

В Дагестане умерла пострадавшая при взрыве газа в жилом доме женщина
Фото: procuratura05 / Telegram
Фото: procuratura05 / Telegram

В Дагестане умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме; таким образом, число погибших увеличилось до двух. Об этом сообщил в телеграм-канале Минздрав республики.

«Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, <...> к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью», — сказано в сообщении.

Медики продолжают бороться за жизнь мужчины, который пострадал при том же взрыве, он остается в ожоговом центре. В каком состоянии находится пострадавший, в пресс-службе не уточнили.

Днем 12 августа в жилом доме в Дербенте произошел взрыв газа. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Двоих из них позже выписали из больницы. Четырнадцатилетний подросток, получивший ожоги 95% поверхности тела, умер.

Двое взрослых — мужчина и женщина — получили ожоги 60 и 90% тела соответственно. Их поместили в отделение реанимации.

Теги
Дагестан погибшие взрыв газа ожоги
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