В Китае обнаружили случай заражения бубонной чумой

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. В Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

В середине июня Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Такое решение глава ведомства Анна Попова приняла «в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории России», а также завоза в страну чумы «из неблагополучных в эпидемическом отношении стран».

Регионам рекомендовано подготовиться к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование жителей о мерах профилактики чумы, в том числе необходимости вакцинации по эпидемиологическим показаниям.