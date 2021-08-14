Главврачу из Владикавказа назначили домашний арест после гибели пациентов
Главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева отправили под домашний арест после гибели девяти пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Заурбека Бегиева.
«[Назначено] два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он невиновен, [так как] будучи четыре месяца в должности, принимал меры налаживания [ситуации]. Возможно, будем обжаловать», — сказал адвокат.
Источник в Ленинском районном суде Владикавказа, где принималось решение в отношении врача, также подтвердил ТАСС, что Плиева заключили под домашний арест на два месяца.
РБК направил запрос в Ленинский районный суд Владикавказа, а также обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания и в пресс-службу Минздрава республики.