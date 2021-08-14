Главврачу из Владикавказа назначили домашний арест после гибели пациентов

Из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода в одной из больниц Владикавказа скончались девять человек, после чего главврач медучреждения был задержан. Его поместили под домашний арест

Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе (Фото: Ольга Смольская / РИА Новости)

Главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева отправили под домашний арест после гибели девяти пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Заурбека Бегиева.

«[Назначено] два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он невиновен, [так как] будучи четыре месяца в должности, принимал меры налаживания [ситуации]. Возможно, будем обжаловать», — сказал адвокат.

Источник в Ленинском районном суде Владикавказа, где принималось решение в отношении врача, также подтвердил ТАСС, что Плиева заключили под домашний арест на два месяца.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Владикавказа, а также обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания и в пресс-службу Минздрава республики.