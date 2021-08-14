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Главврачу из Владикавказа назначили домашний арест после гибели пациентов

Из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода в одной из больниц Владикавказа скончались девять человек, после чего главврач медучреждения был задержан. Его поместили под домашний арест
Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе (Фото: Ольга Смольская / РИА Новости)

Главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева отправили под домашний арест после гибели девяти пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Заурбека Бегиева.

«[Назначено] два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он невиновен, [так как] будучи четыре месяца в должности, принимал меры налаживания [ситуации]. Возможно, будем обжаловать», — сказал адвокат.

Источник в Ленинском районном суде Владикавказа, где принималось решение в отношении врача, также подтвердил ТАСС, что Плиева заключили под домашний арест на два месяца.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Владикавказа, а также обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания и в пресс-службу Минздрава республики.

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Плиев был задержан 10 августа. Причиной тому стала гибель девяти пациентов из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода. Об их смерти стало известно 9 августа. Как сообщили РБК в пресс-службе республиканского Минздрава, пациенты находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в момент аварии в реанимационном отделении лежал 71 больной. Пациентов, находящихся на ИВЛ, подключили к резервным баллонам. 10 августа власти заявили, что наладили подачу кислорода в больнице.

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Врио главы регионального Минздрава Сослан Тебиев позже сообщил, что в этой же больнице умерли еще двое пациентов, но власти пока не связывают эти смерти с аварией.

Плиев подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК). Как сообщали в пресс-службе регионального Минздрава, главврач направлял до этого происшествия письма министру здравоохранения республики с оповещением о проблемах с кислородом, вопрос планировали решить, деньги были выделены.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Анастасия Серова
Северная Осетия Владикавказ главврач больницы гибель пациента домашний арест
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