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Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании

Согласно отчету компании, в качестве премиальных членам правления компании с января по июнь 2020 года было выплачено 602,87 млн руб., а в виде зарплаты — 363,584 млн руб.
Газпром GAZP ₽193,54 +0,38% Купить
Фото: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images
Фото: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images

За первую половину 2020 года «Газпром» выплатил 14 членам правления в общей сложности более 1,05 млрд руб., следует из отчета компании о работе во втором квартале, составленном по РСБУ. За январь—июнь 2019 года общий объем выплат членам правления составил 791,422 млн руб., то есть за год выплаты выросли более чем на 33%.

Согласно отчету «Газпрома», в качестве премиальных членам правления компании в январе—июне 2020 года было выплачено 602,87 млн руб., в виде зарплаты — 363,584 млн руб. и в счет иных видов вознаграждений — еще 88,368 млн.

По сравнению с первой половиной 2019 года зарплата членов правления «Газпрома» сократилась на 17%, или 74,5 млн руб., а премиальные выросли на 78%, или 264,8 млн руб.

Цена поставляемого в Европу российского газа упала почти на $100
Бизнес
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

В состав правления «Газпрома» входит 14 человек, в том числе глава компании Алексей Миллер. Какую именно сумму получил в качестве вознаграждения каждый, «Газпром» не уточняет.

По данным «Газпрома», в первом квартале 2020 года компания получила чистый убыток в размере 116,249 млрд руб., а в первом полугодии — 276,982 млрд руб. Убыток был получен на фоне резкого снижения выручки от продаж газа, по итогам полугодия она сократилась почти на 602 млрд руб., главным образом из-за уменьшения объемов продаж газа в Европу и падения его цены.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Газпром», правление, доходы, убытки
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