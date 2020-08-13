В Минске началась многотысячная акция на месте гибели участника протестов
В Минске около 7 тыс. демонстрантов собрались возле метро Притыцкого — на месте гибели протестующего 10 августа. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram.
Корреспондент ТАСС передает, что несколько тысяч человек собрались на площади Пушкина, недалеко от места гибели протестующего, и мирно стоят вдоль проезжей части, вручая водителям проезжающих мимо автомобилей цветы.
В агентстве добавили, что пока движение транспорта на улице не ограничили. Также в этой части города пока нет милиции, ОМОНа и других спецподразделений.
Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило, что во время массовых протестов погиб митингующий. Во время столкновения со спецназом он пытался бросить в них неустановленное взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руках.