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Общество ,  
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Шойгу и Борисов отчитались о росте доходов

Доходы вице-премьера по ОПК Юрия Борисова выросли почти на 5 млн руб, доходы министра обороны Сергея Шойгу — более чем на миллион
Юрий Борисов и Сергей Шойгу
Юрий Борисов и Сергей Шойгу (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Вошедшие в новое правительство министр обороны Сергей Шойгу и курирующий ТЭК и ОПК вице-премьер Юрий Борисов заработали в 2019 году 12,6 млн руб. и 21,9 млн руб. соответственно. Это следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах. Доход Шойгу вырос больше, чем на миллион, у Борисова — на 4,7 млн руб.

Доходы Сергея Шойгу

Один из основателей «Единой России» — Сергей Шойгу, возглавляющий Минобороны почти восемь лет, годом ранее задекларировал доход в 11,5 млн руб. Это на 1,1 млн руб. меньше, чем его доход за 2019 год.

Доходы Шойгу растут второй год подряд. Для главы Минобороны это самый высокий доход за последние семь лет. РБК направил запрос в Минобороны с вопросом, чем объясняется рост доходов министра.

Из недвижимости в 2019 году Шойгу зарегистрировал два земельных участка общей площадью более 20 тыс. кв м, которые также находятся в пользовании его жены. Помимо этого в собственности Шойгу находится жилой дом площадью 1240 кв. м, квартира (57 кв. м), гараж (134 кв. м) и мастерская (153 кв. м).

Доходы Шойгу за год выросли на 1,3 млн руб.
Политика
Сергей Шойгу

Декларированный доход его жены за 2019 год составил столько же, сколько и годом ранее — чуть больше 11 млн руб. Таким образом общий доход министра обороны с супругой по итогам года составил 23,6 млн руб. 

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Самым богатым сотрудником Минобороны в 2018 был году был не министр, а его заместитель Алексей Криворучко — с доходом 119 млн руб. До прихода в министерство Криворучко возглавлял концерн «Калашников». Доходы подчиненных Шойгу в министерстве за 2019 год должны быть опубликованы позднее.

Доходы Юрия Борисова

Бывший заместитель Шойгу — а с 2018 года вице-премьер Юрий Борисов за первый год вице-премьерства заработал 17,2 млн руб. Это почти на 5 миллионов меньше, чем за 2019 год - тогда он заработал 21,9 млн руб. РБК направил запрос в аппарат Борисова. Общий доход Борисова с супругой составил 22,2 млн руб. 

По итогам 2019 года, Борисов задекларировал внедорожник Mercedes-Benz ML500, а его супруга — BMW X6. В числе указанной вице-премьером недвижимости —1/4 доля в квартире (76 кв. м) Также в пользовании у него и его супруги находится земельный участок (2907 кв. м) и жилой дом (1132 кв. м) Жена Борисова владеет 1/2 долей в уже упомянутой квартире площадью 76 кв. м, а также квартирой площадью 195,5 кв. м и земельным участком (372 кв. м).

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Дада Линделл
Теги: Минобороны, ОПК, декларации, Юрий Борисов, Сергей Шойгу
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