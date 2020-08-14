Шойгу и Борисов отчитались о росте доходов

Доходы вице-премьера по ОПК Юрия Борисова выросли почти на 5 млн руб, доходы министра обороны Сергея Шойгу — более чем на миллион

Юрий Борисов и Сергей Шойгу (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Вошедшие в новое правительство министр обороны Сергей Шойгу и курирующий ТЭК и ОПК вице-премьер Юрий Борисов заработали в 2019 году 12,6 млн руб. и 21,9 млн руб. соответственно. Это следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах. Доход Шойгу вырос больше, чем на миллион, у Борисова — на 4,7 млн руб.

Доходы Сергея Шойгу

Один из основателей «Единой России» — Сергей Шойгу, возглавляющий Минобороны почти восемь лет, годом ранее задекларировал доход в 11,5 млн руб. Это на 1,1 млн руб. меньше, чем его доход за 2019 год.

Доходы Шойгу растут второй год подряд. Для главы Минобороны это самый высокий доход за последние семь лет. РБК направил запрос в Минобороны с вопросом, чем объясняется рост доходов министра.

Из недвижимости в 2019 году Шойгу зарегистрировал два земельных участка общей площадью более 20 тыс. кв м, которые также находятся в пользовании его жены. Помимо этого в собственности Шойгу находится жилой дом площадью 1240 кв. м, квартира (57 кв. м), гараж (134 кв. м) и мастерская (153 кв. м).