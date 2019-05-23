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Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Министерство обороны России опубликовало декларации своего руководства. Самый большой доход в прошлом году оказался у заместителя главы военного ведомства
Алексей Криворучко (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

В соответствии с документом, который опубликован на сайте Минобороны России, самый большой годовой доход — 119 млн руб. — оказался у заместителя Сергея Шойгу Алексея Криворучко, который до июня прошлого года был генеральным директором АО «Концерн «Калашников». Аналогичную должность он занимал и в ООО «Аэроэкспресс».

Из автомобилей Криворучко зарегистрировал Ford F-150 Raptor, Aston Martin Vanquish, Mercedes Benz SLS AMG, а также ВАЗ-11193 («Лада Калина»).

Роман Гуда, который был заместителем Криворучко по экономике и финансам в «Аэроэкспрессе», получил второй по размеру годовой доход. Нынешний временный исполняющий должность директора департамента аудита государственных контрактов за год заработал 87 млн руб.

Заместитель министра обороны по социальным вопросам Тимур Иванов за год заработал 13 млн руб. Значительно больше — 123 млн руб. — доход его супруги Светланы Захаровой, владелицы Metropol Fashion Group.

Информация о доходах министра обороны Сергея Шойгу была опубликована в середине апреля. Тогда выяснилось, что глава военного ведомства за год заработал 11,5 млн руб., то есть на 1,3 млн руб. больше, чем в 2017 году. Ни у министра обороны, ни у его супруги нет личного транспорта.

Авторы: Артем Филипенок, Дада Линделл
Теги: Минобороны, Алексей Криворучко
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