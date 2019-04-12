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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Доходы Шойгу за год выросли на 1,3 млн руб.
Доход Сергея Шойгу в 2018 году вырос на 12%. А вот его бывший заместитель, вице-премьер по ОПК Юрий Борисов задекларировал доход в четыре раза меньше, чем в 2017-м
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу в 2018 году заработал 11,5 млн руб. — почти на 1,3 млн больше, чем в предыдущем, следует из его декларации о доходах, с которой ознакомился РБК.

Для главы Минобороны это самый высокий доход за последние шесть лет. В 2018 году зарплаты федеральных госслужащих, к которым относятся и министры, были проиндексированы впервые за четыре года.

Бывший заместитель Шойгу Юрий Борисов, в 2018 году назначенный вице-премьером по ВПК, за год заработал 17,2 млн руб. — это в четыре раза меньше, чем в 2017 году.

Ни у Борисова, ни у Шойгу не изменилось количество недвижимости и автомобилей в собственности по сравнению с 2017 годом. Ни у министра обороны, ни у его супруги нет личного транспорта. Борисов задекларировал внедорожник Mercedes-Benz ML500, а его супруга — BMW X6.

В 2017 году доход Борисова, который тогда был заместителем министра обороны, был рекордным — почти 74 млн руб. При этом квартира площадью 80,8 кв. м, которая раньше была в его собственности, стала находиться в пользовании. Также из декларации пропали два земельных участка общей площадью 2 тыс. кв. м, Борисов приобрел четверть квартиры площадью 76,1 кв. м и стал жить с супругой в доме площадью 1132,3 кв. м, который не принадлежит ни ему, ни его жене.

Все время работы в Минобороны с 2012 года Борисов каждый год оказывался одним из самых богатых сотрудников министерства. С 2012 по 2016 год его доходы пад​али — в 2012 году, большую часть которого он работал первым заместителем председателя Военно‑промышленной комиссии при правительстве, он задекларировал более 58 млн руб., а в последующие годы — от 17,6 млн до 32,8 млн.

Авторы: Инна Сидоркова, Дада Линделл
Теги: Сергей Шойгу, Юрий Борисов, Минобороны, Декларации 2018
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