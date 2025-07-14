Против блогера Subo завели дело об уклонении от уплаты налогов
В Подмосковье против блогера Subo (Субхан Мамедов) возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает ГСУ СК по Московской области в телеграм-канале. Обвинения предъявлены также брату и отцу блогера.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год они создали схему уклонения от уплаты налогов, в результате государство потеряло более 50 млн руб. Потом они легализовали 10 млн руб., купив автомобиль премиальной марки. В связи с неуплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам на 20 млн руб.
Блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения.
В феврале ТАСС сообщал, что Мамедов был лишен российского гражданства за предоставление ложных сведений о себе, ему также запрещен въезд в Россию.
У блогера Subo 13,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), известен своими пранками. У него есть гражданство Азербайджана. Телеграм-канал Shot писал, что Мамедов находится в ОАЭ.
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