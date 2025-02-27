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Блогера Subo лишили гражданства России за предоставление ложных данных
Subo (Субхан Мамедов Мурад оглы)
Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов Мурад оглы) лишили российского гражданства за предоставление ложных сведений о себе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе проверки было выявлено, что Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства России», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что блогеру также запрещен въезд в Россию.
У 25-летнего блогера Subo 13,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
У него осталось гражданство Азербайджана. По данным телеграм-канала Shot, блогер сейчас находится в ОАЭ.
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