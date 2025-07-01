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Общество ,  
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Суд в Москве арестовал еще одного ученика блогера Алекса Лесли

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Данил Прыгунков (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности еще одного последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) — Данилу Прыгункова, его арестовали на 11 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Прыгунков Данила Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 11 суток», — говорится в сообщении.

Ранее СК сообщил об аресте до 25 августа другого последователя Лесли, его задержали в Тульской области и доставили в Москву. В ходе обыска в его доме были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат об окончании авторского курса Лесли по пикапу.

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Общество
Алекс Лесли

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (иные насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Самому Лесли инкриминируется склонение к совершению изнасилования по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса. За подстрекательство ему грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.

На одном из последних тренингов Лесли призывал последователей подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать интимную близость, а также трогать их за интимные места. После этого в центре Москвы участились случаи домогательств, некоторые пострадавшие написали заявления в полицию.

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Алекс Лесли (Александр Кириллов) Москва суд сексуальные домогательства
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