Суд в Москве арестовал еще одного ученика блогера Алекса Лесли
Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности еще одного последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) — Данилу Прыгункова, его арестовали на 11 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Прыгунков Данила Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 11 суток», — говорится в сообщении.
Ранее СК сообщил об аресте до 25 августа другого последователя Лесли, его задержали в Тульской области и доставили в Москву. В ходе обыска в его доме были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат об окончании авторского курса Лесли по пикапу.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (иные насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Самому Лесли инкриминируется склонение к совершению изнасилования по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса. За подстрекательство ему грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.
На одном из последних тренингов Лесли призывал последователей подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать интимную близость, а также трогать их за интимные места. После этого в центре Москвы участились случаи домогательств, некоторые пострадавшие написали заявления в полицию.
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