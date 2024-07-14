ООН спрогнозировала двукратное сокращение населения Украины к 2100 году

ООН спрогнозировала сокращение населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году

Численность населения Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек, в начале 2024-го она составляет порядка 37 млн, говорится в докладе ООН. В июне в организации сообщали о более 6,5 млн украинских беженцев в мире

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Население Украины сократится к 2100 году до 15,3 млн человек, говорится в докладе ООН «Перспективы мирового населения 2024 года». По состоянию на начало 2024 года оно составляет порядка 37 млн человек.

Вместе с тем в организации ожидают, что численность населения планеты к 2084 году достигнет максимума за XXI век — 10,3 млрд человек, но к 2100 году сократится до 10,2 млрд человек. Также к концу столетия прогнозируется средняя продолжительность жизни 81,7 года.

По оценкам директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, численность населения составит не более 35 млн человек к 2033 году. Она уточнила, что речь идет о проживающих на территориях страны в границах 1991 года. Эксперт отметила, что для сохранения численности населения на уровне 30 млн человек Украине необходимо ежегодно привлекать порядка 300 тыс. мигрантов.

Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией.

По состоянию на январь 2014 года численность населения Украины составляла 45,2 млн человек, в начале 2022-го — 41 млн человек, сообщал украинский Госстат. По оценкам Украинского института будущего, в мае 2023 года этот показатель составлял уже 29 млн человек.

ООН фиксировала на 13 июня более 6,5 млн украинских беженцев в мире, большинство из них (свыше 5,9 млн человек) находятся в Европе. Согласно результатам опроса Управления Верховного комиссара всемирной организации, более 60% беженцев планируют вернуться на Украину в будущем.