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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве оценили численность населения Украины к 2033 году

На Украине предупредили о сокращении численности населения до 35 млн к 2033-му
Сюжет
Военная операция на Украине
Население Украины больше не сможет достичь 52 млн, к 2033-му на территории страны в границах 1991-го будет проживать не более 35 млн человек, считает глава института демографии. По данным ООН, в мире — 6,5 млн украинских беженцев
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

Спустя менее чем через десять лет численность населения Украины сократится и в стране будут проживать не более 35 млн человек, заявила в комментарии «РБК-Украина» директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Она уточнила, что речь идет о территории Украины в границах 1991 года. По итогам референдума в 2014 году полуостров Крым вошел в состав России, в результате голосований осенью 2022 года к стране присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Киев и ряд стран не признают итоги этих референдумов. Украина считает территории своими.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев (по данным на 1993 год, на Украине проживало более 51,87 млн человек. — РБК). 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет», — считает Либанова.

По ее словам, для поддержания численности населения на уровне 30 млн человек нужно ежегодно привлекать около 300 тыс. мигрантов. Чтобы это были люди из более развитых стран, например, из Прибалтики, Польши, стран Центральной или Западной Европы, необходимо создать «интересные для молодежи стартовые условия», подчеркивает Либанова.

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Фото:John Moore / Getty Images

Согласно данным украинского Госстата, к январю 2014 года население Украины сократилось до 45,2 млн человек, а к началу 2022-го — до 41 млн. Украинский институт будущего оценивал численность населения страны до начала боевых действий в феврале 2022 года в 37,6 млн, а в мае 2023-го — в 29 млн человек.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины оценивал численность населения страны по состоянию на 1 января 2023 года в 28–34 млн человек. Либанова объясняла колебания непонятной ситуацией с миграцией.

Согласно данным ООН на 13 июня, во всем мире находятся более 6,5 млн украинских беженцев, большинство (свыше 5,9 млн) — в Европе. Как следует из опроса Управления верховного комиссара ООН, более 60% беженцев надеются вернуться на Украину в будущем. Из опроса Управления верховного комиссара ООН, опубликованного в прошлом июле, следует, что более 60% беженцев надеются вернуться на Украину в будущем.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
численность населения Украина демография
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